Ue: Renzi, bellissimo vedere Mattarella a Ventotene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, sottolinea: "Bellissimo vedere Sergio Mattarella a Ventotene. È un’isola che porto nel cuore perché i valori di Altiero Spinelli sono valori proiettati nel futuro, non nel passato. Ricordate - continua l'ex premier nella sua Enews - quando organizzammo il vertice franco tedesco italiano proprio sull’isola? E il finanziamento per la scuola nell’isola di Santo Stefano? Io sono convinto che per questa isola il meglio debba ancora venire. Torneremo a parlarne presto. Intanto, la Scuola di formazione a Ponte di Legno profumerà molto molto molto di Europa". (Rin)