Lavoro: Renzi, dopo cinque anni si torna alle nostre leggi

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, osserva: "Per superare quota 100, torneremo al nostro progetto dell’Ape social. Per superare il reddito di cittadinanza, torneremo al reddito di inclusione. Quello che sta emergendo, insomma - spiega l'ex premier nella sua Enews -, è che dopo cinque anni si torna alle nostre leggi. Abbiamo solo buttato via un po’ di tempo e denaro, ma grazie al governo Draghi ci rimettiamo in carreggiata. Bene dai". (Rin)