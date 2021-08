Afghanistan: Michel incontra presidente Kirghizistan, focus su lotta a terrorismo e droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha discusso con il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, della cooperazione in merito agli sviluppi in Afghanistan. Michel ha spiegato su Twitter che "combattere il terrorismo, contrastare il traffico di droga e fornire aiuti umanitari sono priorità comuni". In questo contesto, "il nostro futuro accordo di partenariato e cooperazione rafforzata sosterrà legami ancora più forti" con il Kirghizistan. (Beb)