Cina: ministero Istruzione raccomanda meno pressione negli esami della scuola dell’obbligo

- Il ministero dell’Istruzione della Cina ha emesso una nuova circolare sulla gestione degli esami durante la scuola dell’obbligo volta ad allentare la pressione sugli studenti. Secondo le ultime linee guida, illustrate oggi in una conferenza stampa, non dovrebbero essere imposti esami scritti agli scolari delle prime due classi della scuola primaria mentre per le altre classi dovrebbero essere organizzati esami semestrali. Per le scuole medie gli esami dovrebbero essere fissati con cadenze differenti per le diverse discipline e in generale la loro difficoltà dovrebbe essere valutata in modo ragionevole. Lo stesso dicastero ha reso noto che il numero degli studenti di ogni ordine e grado nel Paese ha raggiunto 289 milioni l’anno scorso, 6,74 milioni in più rispetto al precedente. Gli insegnanti a tempo pieno, invece, sono arrivati a 17,93 milioni, con un aumento del 3,52 per cento su base annua. La Cina contava 537.100 tra scuole e istituzioni accademiche alla fine del 2020, con un incremento dell’1,33 per cento rispetto al 2019. (Cip)