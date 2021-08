Francia: Parigi, entra in vigore limite massimo velocità a 30 chilometri orari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Parigi è entrato oggi in vigore un nuovo regime di traffico, che prevede una restrizione a 30 chilometri orari del limite di velocità urbano. La scelta della sindaca Anne Hidalgo nasce dall’esigenza di migliorare le condizioni ambientali nella capitale francese. Un sondaggio rivela come circa il 59 per cento dei cittadini di Parigi sia a favore dell’iniziativa, che già si applicava in circa due terzi della metropoli, mentre alcune vie ne rimarranno escluse, come gli Champs Elysées.(Frp)