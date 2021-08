Usa: assalto Campidoglio, comitato ristretto della Camera chiederà tabulati telefonici dei deputati repubblicani coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato ristretto della Camera dei rappresentanti che indaga sull'assalto al campidoglio dello scorso 6 gennaio chiederà la pubblicazione dei tabulati telefonici di un gruppo di membri repubblicani del Congresso e dell'ex presidente Donald Trump, nonché di membri della famiglia Trump, che hanno avuto un ruolo nella manifestazione "Stop the Steal" che fece da preludio all'insurrezione del Campidoglio. Lo riferiscono fonti riservate citate dalla "Cnn", secondo cui la richiesta è il primo passo nel processo di indagine del comitato. Non è chiaro quali mezzi utilizzerà il comitato per convincere le società di telecomunicazioni a collaborare con la loro richiesta. Il comitato ha il potere di citazione in giudizio, ma richiedere le informazioni - specialmente ai membri del Congresso - potrebbe portare a una lunga battaglia legale. Secondo le stesse fonti, il comitato ha deciso di non rendere pubblici i nomi dei legislatori di cui stanno analizzando i documenti. Stando a quanto riferito dalla "Cnn", il leader repubblicano alla Camera, Kevin McCarthy - che ebbe dei contatti diretti con Trump durante la rivolta - non è fra quelli inclusi nella lista. (Nys)