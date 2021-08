© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte in seguito a un’esplosione avvenuta in una fabbrica di scaldabagni a Burj el Barajneh, a sud della capitale del Libano, Beirut. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, che riprende diversi media locali. Le immagini dell’incidente mostrano tre corpi tra le macerie. I militari e i soccorsi si sono recati sul posto per valutare i danni.(Lib)