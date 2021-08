Polonia: presidente Duda, non prevediamo serrate a scuola a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non prevede serrate o didattica ibrida a scuola a causa del coronavirus nel nuovo anno scolastico. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, al termine della riunione del Consiglio di gabinetto e dei rappresentanti del governo responsabili per la riapertura in sicurezza delle scuole. Dall’esecutivo Duda ha detto di aver ricevuto informazioni per le quali l’anno scolastico comincerà normalmente. “Bambini e adolescenti andranno a scuola normalmente, come sempre”, ha detto Duda. L’obbligo di mascherina sarà mantenuto soltanto negli spazi comuni e al momento dell’intervallo. (Vap)