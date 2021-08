Afghanistan: ministro Interno Croazia non esclude l'accoglienza per altri rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia non esclude di accogliere altri rifugiati dall'Afghanistan dopo l'arrivo di 19 persone nei giorni scorsi. Lo ha detto il ministro croato dell'Interno, Davor Bozinovic, secondo quanto riporta la stampa locale. "Non dirò certo che questo è il numero definitivo", ha detto Bozinovic in conferenza stampa a Zagabria, aggiungendo che però in futuro si tratterà di "casi singoli" e che non si tratterà comunque di "grandi numeri". La Croazia ha finora accolto 19 persone dall'Afghanistan, di cui 10 minorenni. Si tratta di tre famiglie e una persona che sono ospitate nel centro per richiedenti asilo di Kutina e sono attualmente in autoisolamento a causa delle misure contro il Covid-19. Bozinovic ha sottolineato che l'accoglienza dei migranti non cambia l'atteggiamento della Croazia nei confronti dell'immigrazione clandestina alle sue frontiere, dove arrivano, tra gli altri, anche degli afgani. "Siamo stati, siamo e saremo contro l'ingresso illegale", ha detto il ministro. (Seb)