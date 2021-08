Afghanistan: volo dell'Oms atterrato a Mazar-i-Sharif con a bordo forniture mediche e medicinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) con a bordo forniture sanitarie e medicinali è atterrato in Afghanistan. Lo rende noto la stessa Oms in un comunicato, precisando che i rifornimenti sono arrivati ​​questa mattina all'aeroporto di Mazar-i-Sharif con a bordo kit traumatologici e kit sanitari di emergenza sufficienti per coprire le esigenze di oltre 200 mila persone, effettuare fino a 3.500 interventi chirurgici e curare fino a 6.500 pazienti traumatizzati. I medicinali e le attrezzature saranno consegnati immediatamente a 40 strutture sanitarie in 29 province in tutto il Paese. Si tratta della prima spedizione di forniture mediche a sbarcare nel Paese da quando è passato sotto il controllo dei talebani. "Dopo giorni di lavoro ininterrotto per trovare una soluzione, sono molto lieto di poter dire che ora siamo stati in grado di ricostituire parzialmente le scorte di strutture sanitarie in Afghanistan e garantire che, per ora, i servizi sanitari supportati dall'Oms possano continuare", ha affermato Ahmed al Mandhari, direttore regionale dell'Oms per il Mediterraneo orientale. L'aereo della Pakistan International Airlines (Pia), messo a disposizione dal governo pachistano, è stato caricato a Dubai dal team logistico dell'Oms ed è volato direttamente a Mazar-i-Sharif. È il primo di tre voli pianificati con Pia per far fronte all'urgente carenza di medicinali e forniture mediche in Afghanistan. “Vorrei ringraziare il governo del Pakistan e la Pia per i loro sforzi a sostegno dell'Oms e del popolo afgano. Le agenzie umanitarie come l'Oms hanno affrontato enormi sfide nell'invio di forniture salvavita in Afghanistan nelle ultime settimane a causa di vincoli di sicurezza e logistica. Il sostegno del popolo pachistano è stato tempestivo e ha salvato vite", ha detto al Mandhari. (Res)