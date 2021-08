Sardegna: a Castiadas nozze in riva al mare, ieri il primo sì allo scoglio di Peppino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartire dopo il Covid. Anche grazie all'amore. A Castiadas ci credono. E ieri è stata inaugurata la stagione di nozze esperienziali promossa dall'amministrazione comunale in chiave di rilancio turistico dopo i mesi dell'emergenza sanitaria. Angelo Carcangiu, insegnante, e Stefania Piras, operatrice sanitaria, si sono sposati nella spiaggia di Santa Giusta, litorale fiabesco di mille e 200 metri nella piana omonima, nota soprattutto per l'enorme roccia a forma di tartaruga che domina le sue acque: lo "Scoglio di Peppino". Un vero angolo di paradiso. Sono scesi da cavallo per pronunciare il fatidico "sì" coi piedi nella sabbia e coi volti commossi e accarezzati dalla brezza del mare, in una delle coste più belle del mondo. Aprendo la strada a tantissime richieste per le mete speciali individuate dal Comune come set nuziale: oltre a Santa Giusta, Cala Pira, la Villa del direttore delle antiche carceri e, a breve, Cala Sinzias e Monte Turnu. luoghi noti per vacanze, tuffi e tintarelle e ora spazi magici per il giorno più importante della vita. (segue) (Rsc)