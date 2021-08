Germania: arrestata donna accusata di sostegno allo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza tedesche hanno arrestato oggi una donna accusata di aver sostenuto lo Stato islamico (Is) tramite il trasferimento di denaro ai militanti dell’organizzazione. Come reso noto dalle autorità tedesche, la donna, identificata come Denise S., è stata arrestata a Geretsried, vicino Monaca, e rischia l’accusa di sostegno a un’organizzazione terroristica straniera. Nello specifico, la donna avrebbe aiutato un iracheno arrestato in precedenza in Germania, tale Aymen A J. L’incarico della donna tedesca, secondo la procura, era quello di stabilire contatti con membri femminili dell’Is e aggiornarle su eventuali trasferimenti di denaro.(Geb)