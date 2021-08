Imprese: Wis Telecom e Retelit annunciano una partnership strategica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo, ha affermato Brian Crawford, vicepresidente Technology and Business development di Wis, consente di “sbloccare l’enorme valore e potenziale del cavo sottomarino Ig-1, che è da fin troppo tempo sotto utilizzato: questa route darà ai clienti una opportunità immediata per migliorare i propri servizi di rete, utilizzando l’innovativa tecnologia 400Gb”, ha spiegato. Grazie a questo progetto, ha poi concluso Giuseppe Sini, direttore della International business unit di Retelit, aggiungiamo un “percorso diversificato all’ecosistema internet globale, valorizzando Bari come gateway strategico del Mediterraneo orientale”. I clienti internazionali, ha precisato, potranno “connettersi ai principali hub dell’Europa occidentale e ai Balcani con prestazioni e latenza migliorate: l’accordo conferma la strategicità di Bari come approdo chiave nell’area del Mediterraneo, e consolida il nostro posizionamento come landing partner ideale per i progetti di atterraggio dei cavi sottomarini al centro del Mediterraneo”. (Com)