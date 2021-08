Afghanistan: fonti stampa, Cipro disponibile ad accogliere “simbolicamente” 3 profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro ha informato la Commissione europea che, nonostante l'aumento dell'afflusso giornaliero di migranti, Nicosia potrebbe accogliere simbolicamente fino a tre afgani, membri della stessa famiglia, che negli ultimi anni hanno collaborato con l'Unione europea. Secondo fonti citate dall’agenzia di stampa “Cyprus News Agency”, la Commissione europea ha chiesto a tutti gli Stati membri dell'Ue di verificare la possibilità di ospitare cittadini afgani che negli ultimi anni hanno collaborato con l'Ue. Cipro ha informato la Commissione che a causa dell'aumento dei flussi migratori che riceve quotidianamente e del fatto che ha superato i suoi limiti in termini di alloggio e accoglienza. Le autorità di Nicosia si sono dette disponibili ad accettare “simbolicamente e per motivi umanitari”, riferisce la testata, fino a tre persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Secondo le stesse fonti, inoltre, ci sarebbero degli Stati membri dell'Ue che hanno dato una risposta negativa alla Commissione affermando di non poter ospitare nessuno. Domani è prevista a Bruxelles una riunione straordinaria dei ministri dell'Interno per discutere di questo tema.(Res)