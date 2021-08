Afghanistan: Slovacchia, governo conferma che secondo aereo di evacuazione arriverà oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un secondo aereo di evacuazione dall’Afghanistan arriverà oggi in Slovacchia. Lo ha confermato il governo dopo indiscrezioni del quotidiano “Denik N”. Le persone a bordo hanno legami diretti con Bratislava e sono in larga parte donne e bambini. Nel gruppo ci sono anche studenti. L’esecutivo ha rivelato che l’operazione di recupero è avvenuta in condizioni estremamente difficili e in presenza di un’unità militare speciale slovacca volata a Kabul sabato e rimasta nell’aeroporto della città per due giorni. “Le persone dei ministeri della Difesa, degli Esteri e dell’Interno che hanno lavorato a questa operazione lo hanno fatto instancabilmente per alcuni giorni e con grande dedizione. Grazia alla loro perseveranza e ai loro contatti internazionali l’evacuazione ha avuto successo”, ha detto il primo ministro, Eduard Heger. Il premier e il ministro degli Esteri, Ivan Korcok, forniranno ulteriori dettagli sull’operazione di soccorso domani. (Vap)