Speciale energia: Polonia, governo, ministro Energia Kurtyka rischia di essere rimosso dall'incarico

- Il ministro dell'Energia della Polonia, Michal Kurtyka, rischia di essere rimosso dall'incarico. Come riferito dai media polacchi, nonostante il successo di Kurtyka relativo agli sviluppi del fotovoltaico in Polonia, il tema della miniera di Turow, vicina al confine con la Repubblica Ceca, ha influito negativamente sulla reputazione del ministro. Nel 2020, la Polonia aveva infatti prolungato il permesso di estratte lignite a Turow di sei anni, senza considerare le ripercussioni a livello ambientale. Per questo motivo, la Repubblica Ceca aveva ottenuto l'approvazione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per vietare l'attività di estrazione di lignite nella miniera polacca. Come reso noto dal portale di informazione "Onet", dovrebbe essere Anna Mosca, ex vice ministro delle Infrastrutture e dei trasporti della Polonia, a prendere il posto di Kurtyka. (Vap)