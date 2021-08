Speciale energia: Ue-Iran, Borrel a colloqui con ministro Esteri, focus su Jcpoa e Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, ha parlato al telefono con il nuovo ministro degli Esteri iraniano Hussein Amir-Abdollahian. Come riferisce una nota del Servizio per la comunicazione esterna, i due hanno discusso delle relazioni Ue-Iran a seguito del cambio di governo iraniano, della via da seguire per il Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) e degli ultimi sviluppi in Afghanistan e delle sue implicazioni regionali e umanitarie. Borrell, in qualità di coordinatore della commissione mista del Jcpoa, ha sottolineato la grande importanza di una rapida ripresa dei colloqui di Vienna per riportare il Piano d’azione sulla buona strada e ha espresso la sua preoccupazione per i recenti passi nucleari dell'Iran e la traiettoria complessiva del programma nucleare e ha sottolineato l'importanza di una stretta cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). (Beb)