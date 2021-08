Speciale energia: Francia, Engie aumenterà tariffe del gas dell'8,7 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo settembre la compagnia francese Engie aumenterà le tariffe di distribuzione del gas dell'8,7. Come riferito dall'emittente televisiva "France info", lo ha annunciato il comitato di regolamentazione dell'energia francese (Cre). Il Cre ha fatto luce sulle conseguenze per i cittadini francesi: per coloro che usano il gas solo per cucinare le bollette saliranno del 2,7 per cento, mentre per quelli che lo usano sia per cucinare che per l'acqua calda, ci sarà un incremento del 5,5 per cento dei costi. A subire un aumento del 9 per cento saranno invece tutti gli abitanti di case con riscaldamento domestico a gas. "Questo forte aumento è stato osservato in tutti i Paesi europei e asiatici. La ripresa economica avvenuta negli ultimi mesi a livello mondiale ha generato un incremento nel prezzo del gas", ha spiegato il Cre. (Frp)