Speciale energia: Kazakhstan, il governo celebra a Semipalatinsk i 30 anni dal no al nucleare

- Primo paese al mondo per produzione di uranio, il Kazakhstan si fa invece promotore dell'uso pacifico dell'energia nucleare come elemento cardine della transizione energetica globale in un contesto di crescita della domanda di energia pulita. Nel 2017, nella medesima data simbolica del 29 agosto, l'allora presidente Nazarbayev ha consegnato al direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Yukiya Amano, le chiavi della Banca dell'uranio a basso arricchimento, costituita nel 2015 presso lo stabilimento metallurgico di Ulba con lo scopo di fornire ai Paesi una scorta sicura di combustibile in caso di interruzione delle forniture commerciali. A scandire le celebrazioni per la chiusura del sito di prova e dell'avvio del percorso di denuclearizzazione del Paese, una serie di eventi organizzati dalle autorità nazionali, come l'inaugurazione nella città di Semipalatinsk di una esposizione permanente dedicata alla storia del poligono. (Rum)