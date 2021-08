Speciale energia: Francia, Commissione Ue approva piano da 5,7 miliardi di euro per sostegno a energia solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato un programma da 5,7 miliardi di euro della Francia a sostegno della produzione di energia elettrica da installazioni solari di piccole dimensioni sugli edifici. La misura aiuterà la Francia a raggiungere l’obiettivo di produrre il 33 per cento della sua elettricità mediante fonti rinnovabili entro il 2030 e contribuirà all’obiettivo europeo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 senza falsare la concorrenza, si legge sul sito della Commissione Ue. Margrethe Vestager, commissaria europea per la concorrenza, ha dichiarato che il programma di aiuti francese “assisterà il Paese nella sua transizione verso una fornitura di energia sostenibile per l’ambiente”. La misura fa da complemento a un altro programma da 30,5 miliardi di euro a sostegno della produzione di elettricità da fonti rinnovabili che la Commissione ha approvato lo scorso mese”, ha aggiunto Vestager. (Beb)