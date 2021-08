Speciale energia: Libia, ministro del Petrolio sospende presidente National Oil Corporation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio del Governo di unità nazionale ad interim della Libia, Mohamed Aoun, ha emesso una decisione per sospendere Mustafa Sanallah, presidente uscente della National Oil Corporation (Noc), la compagnia energetica statale del Paese membro del cartello petrolifero Opec. Aoun ha ordinato anche un’indagine amministrativa contro Sanallah, reo di essersi recato all’estero senza permesso, di rifiutare di lasciare l’incarico e di insistere per voler continuare il suo lavoro al di fuori della Libia. Questi sviluppi seguono la nomina un nuovo capo della Noc: si tratta di Jadallah al Awkali, membro del Consiglio di amministrazione in quota Cirenaica. La nomina firmata dal ministro Aoun reca la data del 24 agosto, ma è stata resa pubblica in un secondo momento, quando il nuovo presidente ha informato il ministro di non essere in grado di esercitare la sua autorità per le resistenze di Sanallah. (Lit)