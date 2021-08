Colombia-Venezuela: Bogotà denuncia violazione diritto alla libera navigazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha denunciato una presunta violazione del diritto alla libera navigazione contro cittadini colombiani da parte del Venezuela nel Rio Negro. In un comunicato il ministero degli Esteri colombiano ha rilanciato le informazioni fornite martedì scorso dalla Marina colombiana, secondo cui due militari venezuelani “armati” hanno “arbitrariamente” occupato una nave civile con a bordo cittadini colombiani e che si trovava ormeggiata sulla riva colombiana del fiume Negro. “Dopo la flagrante violazione di una imbarcazione colombiana da parte di due militari venezuelani, ringrazio l'intervento dell’esercito della Colombia, che ha impedito violazioni contro i nostri connazionali”, ha scritto la ministra degli Esteri colombiana, Marta Lucia Raminez, sul suo account Twitter. Il ministero degli Esteri del Venezuela, per parte sua, ha respinto le accuse. “La Repubblica Bolivariana del Venezuela respinge le dichiarazioni incoerenti del ministero degli Esteri colombiano, che cerca di aumentare le tensioni tra i paesi generando falsi conflitti che possono essere risolti con il coordinamento delle autorità locali”, si legge in un comunicato diffuso oggi.(Mec)