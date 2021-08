Migranti: Bernini (FI), Ue benedice muri ma Italia lasciata sola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, rileva che "Borrell, Alto rappresentante della politica estera comunitaria, è tornato a difendere Grecia e Lituania per la costruzione dei muri anti-migranti. Non è un concetto nuovo: se si parla di confini esterni dell’Unione - continua la parlamentare in una nota -, erigere barriere non è in contrasto con la legge europea, perché 'qualunque Paese ha il dovere di proteggere il suo territorio', senza però impedire a chi cerca asilo di presentare la propria richiesta". L'esponente di FI aggiunge: "L’Italia non può erigere muri, ma secondo la commissione europea ha comunque il dovere di difendere i confini esterni dell’Ue dalle violazioni, con un implicito monito a non accogliere indiscriminatamente tutti, lasciandoci però, come Paese di primo approdo, tutti gli oneri conseguenti. Una posizione cerchiobottista che va superata al più presto - conclude Bernini -, perché se 'la capacità di assorbimento dell’Europa ha dei limiti', come afferma Borrell, a maggior ragione questo vale per l’Italia che si sta facendo carico di tutta l’immigrazione dal Mediterraneo centrale". (Com)