© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà a Francesco Giovannetti, giornalista di Repubblica, e ad Antonella Alba, cronista di Rainews24, aggrediti da manifestanti no vax e no green pass. La libertà di informazione è un valore fondamentale per il nostro Paese, da difendere sempre con forza da attacchi pericolosi". Così Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio (Com)