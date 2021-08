Usa: uragano Ida, Biden dichiara lo stato di disastro in Louisiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato lo stato di disastro in Louisiana dopo che l'uragano Ida si è abbattuto mettendo a rischio un milione di persone. Lo riporta il quotidiano "The Hill", secondo cui la dichiarazione di Biden dà il via libera a nuovi finanziamenti federali per contribuire a rispondere ai danni causati dalla tempesta. “La tempesta è pericolosa per la vita e la sua devastazione sarà probabilmente immensa. Tutti dovrebbero ascoltare le istruzioni dei funzionari statali e locali", ha detto Biden. "Alle persone della costa del Golfo, voglio che sappiate che stiamo pregando per il meglio, pianificando e preparandoci al peggio", ha aggiunto. La tempesta è arrivata con venti distruttivi che hanno superato i 160 chilometri orari e ha scaricato pericolose quantità di acqua sulla regione dopo essersi abbattuta appena a ovest di New Orleans come uragano di categoria 4. Fonti locali hanno riferito che una prima persona è morta a causa della tempesta. (Nys)