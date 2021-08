Paralimpiadi: Zaia, argento per staffetta nuoto con due veneti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche oggi i nostri ragazzi alle Paralimpiadi ci stanno regalando emozioni forti. Come la straordinaria remuntada da settimi all’argento nella 4 per 100 Sl maschile di nuoto con Alberto Fantin di Bibione, Simone Ciulli, Simone Barlaam e l’ormai immancabile squalo Stefano Raimondi di Zimelle, Verona. Che batticuore! Grazie ragazzi!.” Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si rivolge ai quattro staffettisti azzurri, medaglia d’argento nei 100 metri Sl di nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo. “Per Fantin e Raimondi, già sul podio in altre gare – aggiunge il presidente della regione Veneto – si tratta di una bella conferma, non solo di capacità tecniche, ma anche di tenuta psichica e fisica dopo giorni di competizione. Più in generale è bello constatare come le squadre che fanno le staffette siano sempre competitive, affiatate, l’incarnazione del tutti per uno, uno per tutti”. “Lo sport veneto – conclude il Zaia – continua a vivere un sogno vincente. Auguro a tutti i ragazzi in gara di risvegliarsi il più tardi possibile, perché solo chi non ha il coraggio di sognare non realizza i suoi sogni. Questi sono tutti giovani che di coraggio ne hanno a bizzeffe, e non solo di sognare”. (Ren)