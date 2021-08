Moldova: presidente estone, Moldova, Ucraina e Georgia potrebbero diventare membri Ue in 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova, l'Ucraina e la Georgia potrebbero diventare membri dell'Unione europea entro i prossimi 20 anni. Lo ha detto la presidente estone, Kersti Kaljulaid, in un'intervista al portale ucraino "Verità europea". Secondo Kaljulaid, il problema principale dei tre Paesi è legato alla giustizia. "Vorrei che l'Unione europea fosse più ambiziosa sulla questione dell'allargamento. Abbiamo bisogno di una soluzione per i Paesi del partenariato orientale, o offriamo loro lo status di membri a pieno titolo o creiamo un nuovo formato per questi tre Paesi (Ucraina, Georgia e Moldova) che hanno ambizioni al riguardo. Tuttavia, l'adesione all'Ue richiede una serie di condizioni. Onestamente, nessuno dei tre Paesi soddisfa i criteri di adesione. Molto probabilmente ci vorranno 20 anni di lavoro affinché siano preparati. Tutti e tre i Paesi hanno problemi con il sistema giudiziario", ha dichiarato Kaljulaid menzionando che ci sono possibilità che i tre Stati trarranno beneficio da una cosiddetta "fase intermedia" nel processo di integrazione europea. (segue) (Rob)