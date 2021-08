Moldova: presidente estone, Moldova, Ucraina e Georgia potrebbero diventare membri Ue in 20 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Kaljulaid ha anche affermato che l'Ucraina non ha alcuna possibilità di diventare uno Stato membro nel prossimo futuro, poiché non ha il controllo su tutti i territori occupati. "L'Estonia sostiene la tabella di marcia per l'adesione alla Nato e l'approccio dell'Ucraina alla Nato, ma non è chiaro quando ciò sarà possibile. Per prima cosa dobbiamo aspettare la svolta della storia", ha ricordato la presidente estone. Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba ha espresso insoddisfazione per le dichiarazioni della presidente estone, affermando che "le autorità ucraine sono deluse". "Siamo delusi da tali dichiarazioni e le definiamo inappropriate. Abbiamo portato all'attenzione del ministero degli Affari Esteri estone, l'ambasciatore estone in Ucraina, la nostra posizione in merito. Poco più di 20 anni fa, i Paesi occidentali dicevano la stessa cosa a estoni, lituani e lettoni, che ci sarebbero voluti 20-30 anni per maturare per integrarsi nell'Ue e nella Nato", ha detto Kuleba all'agenzia di stampa ucraina "Interfax". "Queste affermazioni non corrispondono alla natura amichevole delle nostre relazioni", ha concluso Kuleba. Il 17 maggio la Moldova, Ucraina e Georgia hanno firmato un memorandum d'intesa tra i tre ministeri degli Esteri sulla cooperazione nel campo dell'integrazione europea. Secondo i ministri, l'iniziativa aiuterà i tre Stati a muoversi più efficacemente verso l'integrazione nell'Ue. (Rob)