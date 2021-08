Difesa: Arabia Saudita intercetta missile lanciato dai ribelli yemeniti Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa dell'Arabia Saudita hanno intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dai ribelli sciiti yemeniti Houthi, appoggiati dall'Iran, contro la provincia sud-occidentale di Jazan. Lo ha reso noto la colazione militare araba intervenuta in Yemen nel 2015, spiegando che la difesa saudita ha “ostacolato i futili tentativi delle milizie” yemenite di colpire il Regno arabo. Ieri, domenica 29 agosto, la contraerea dell’Arabia Saudita ha intercettato e distrutto tre droni esplosivi lanciati dallo Yemen verso Khamis Mushait. “La milizia Houthi ha deliberatamente preso di mira civili e infrastrutture civili. Stiamo affrontando con fermezza le minacce per proteggere i civili dagli attacchi ostili", ha affermato la Coalizione araba in una nota. (Res)