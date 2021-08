Via Antonini: residente, ho visto il palazzo bruciare come un fazzoletto, è stato uno shock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato uno shock". Lo racconta a Nova un residente del palazzo incendiato in via Antonini, che non ha altre parole per descrivere quanto accaduto ieri pomeriggio. "Quando siamo scesi, inizialmente pensavamo di tornarci dopo un quarto d'ora. Poi quando sei giù e lo vedi bruciare come un fazzoletto ti rendi conto che in quella casa non ci tornerai più, almeno per un bel po'" continua il ragazzo, che abitava all'ottavo piano. "Ho saputo di alcuni animali che sono rimasti in casa e questa è una cosa che mi fa stare malissimo. Sono solo contento di essere riuscito a recuperare il mio cagnolino" aggiunge. (Rem)