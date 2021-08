Ambiente: Gallo (M5s), bene protocollo Mite-ministero Politiche giovanili su Servizio civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo di intesa per l'istituzione di un Servizio civile ambientale, stipulato dal ministero per le Politiche giovanili "guidato dalla nostra Fabiana Dadone e dal ministero della Transizione ecologica, è una notizia molto positiva, che corona un impegno di anni del M5s". Lo dichiara in una nota il deputato del Movimento cinque stelle della commissione Bilancio, Luigi Gallo. "Siamo in prima linea nel contrasto alle diseguaglianze, soprattutto minorili, e nella riconversione verde delle nostra economia - continua Gallo -. Il sevizio civile ambientale e per lo sviluppo sostenibile consentirebbe ai giovani di rispondere ad un nuovo modello economico che mette al centro la cura dell'ambiente e dell'uomo e allo stesso tempo aiuta le future generazioni ad acquisire competenze specifiche in campo ambientale utili anche nel mercato del lavoro. Un primo tassello del modello eco-equo-sociale che coordina necessità sociali, lavoro e ambiente. È ciò che permette di superare un modello di sviluppo obsoleto e per nulla resiliente. Questo protocollo di intesa - conclude - è un passo avanti nella giusta direzione". conclude. (Com)