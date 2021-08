Afghanistan: Grandi (Unhcr), bisogni umanitari resteranno anche dopo fine evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i massicci sforzi di evacuazione dall'aeroporto di Kabul proseguono, la maggior parte degli afgani - circa 39 milioni - rimarrà all'interno del Paese una volta terminato il ponte aereo e avrà bisogno di assistenza. Lo ha dichiarato l'Alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, che in una dichiarazione diffusa oggi ha definito "lodevoli" gli sforzi di evacuazione in atto. "Circa 3,5 milioni di persone sono già state sfollate a causa della violenza all'interno del Paese, più di mezzo milione dall'inizio di quest'anno", ha affermato Grandi. "La maggior parte non ha canali regolari attraverso i quali cercare sicurezza. E nel mezzo di una chiara emergenza, con milioni di persone che hanno un disperato bisogno di aiuto, la risposta umanitaria all'interno dell'Afghanistan è ancora disperatamente sottofinanziata", ha aggiunto l'Alto commissario, aggiungendo che i confini dell'Afghanistan dovrebbero essere tenuti aperti per le persone che cercano sicurezza all'estero. Grandi ha inoltre sottolineato che i vicini Pakistan e Iran ospitano più di 2 milioni di rifugiati afgani registrati, quasi il 90 per cento del totale. "Mentre continuiamo a sostenere frontiere aperte, più Paesi devono condividere questa responsabilità umanitaria", ha affermato l'Alto commissario, secondo il quale una volta svanite le immagini della folla disperata all'aeroporto di Kabul in cerca di una via d'uscita, che "hanno suscitato un'ondata di compassione in tutto il mondo", ci saranno ancora "milioni di persone che avranno bisogno che la comunità internazionale agisca". (Res)