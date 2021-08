Busto Arsizio: Polizia, tre denunce per possesso stupefacenti, detenzione armi improprie e guida senza patente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di sabato una pattuglia della squadra Investigativa del commissariato di Busto Arsizio, transitando al confine con il comune di Castellanza, ha notato uscire dalla zona boschiva, un uomo ultrasessantenne. L'uomo, alla vista degli operatori è apparso subito nervoso tentando di sviare le attenzioni degli agenti dando giustificazioni contrastanti sulla sua presenza nel luogo, noto quale piazza di spaccio, fino ad ammettere l'avvenuto acquisto di stupefacente. L'oltre mezzo etto di hashish consegnato dall'uomo originario del Nord Africa e residente in Piemonte è stato immediatamente sottoposto a sequestro facendo scattare a suo carico la denuncia di detenzione ai fini di spaccio. Più articolata è stata la vicenda di un tunisino di 27 anni. L'uomo qualche mese fa aveva chiesto ospitalità ad un conoscente italiano di Busto Arsizio non sapendo dove trovare riparo. La coabitazione è continuata tranquillamente fino ad una breve assenza del tunisino dall'abitazione. Al rientro questi ha trovato la porta chiusa a chiave e il rifiuto da parte del proprietario di riammetterlo in casa. Ne è nato un alterco con richiesta alla volante di intervenire. Gli operatori, giunti sul posto, hanno identificato il cittadino tunisino constatandone l'irregolarità sul territorio nazionale. Il proprietario di casa ha giustificato il rifiuto ad accogliere nuovamente l'amico avendo scoperto che questi è dedito allo spaccio di sostanza stupefacente consegnando agli operatori quasi quaranta grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per confezionare le singole dosi, da lui trovate all'interno dell'abitazione dove erano state portate dal suo ospite. (segue) (Com)