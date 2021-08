Busto Arsizio: Polizia, tre denunce per possesso stupefacenti, detenzione armi improprie e guida senza patente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tunisino è stato pertanto indagato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e intimato ad abbandonare il territorio nazionale con provvedimento emesso dal Questore di Varese. Il fine settimana si è concluso con il controllo di una autovettura, poco dopo la mezzanotte di sabato, condotta da un ragazzo appena maggiorenne residente nel milanese. Alla richiesta della patente di guida, il ragazzo ha ammesso di non averla mai conseguita. Il nervosismo degli altri occupanti del mezzo che lo accompagnavano ha insospettito gli agenti i quali, con un controllo più approfondito, hanno accertato che questi stavano nascondendo per conto del conducente un taglierino, una cinghia con impugnatura artefatta e una noccoliera "tirapugni" in acciaio, oggetti tutti sottoposti a sequestro. Il giovane, che ha rivendicato la proprietà di quanto sequestrato, dovrà rispondere alla magistratura del possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere; oltre a ciò dovrà pagare la sanzione amministrativa pari a cinquemila euro per aver guidato senza patente. L'autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. (Com)