Covid: Moles su Green pass, gravissima escalation violenza, piena solidarietà ad aggrediti

- Sono "gravissimi" gli episodi di violenza che si stanno registrando in questi giorni contro gli operatori dell’informazione messi in atto da "qualche sconsiderato no vax e no pass così come gravissima è l’aggressione subita a Milano da esponenti e militanti del Movimento cinque stelle. Siamo di fronte ad una allarmante escalation di azioni deplorevoli, di fronte alla quale occorre non abbassare la guardia". Lo afferma in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei senatori di Forza Italia. La libertà di opinione e quella di manifestare "sono sacre, ma è davvero paradossale che, proprio coloro che dicono di voler difendere la loro libertà, utilizzino sistemi che di democratico hanno ben poco. Alla giornalista di Rainews24 Antonella Alba, al cronista e videomaker di 'la Repubblica', Francesco Giovannetti, al M5s ed a tutti gli aggrediti la mia piena solidarietà", conclude il sottosegretario.(Com)