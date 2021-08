Università: alla Statale di Milano nuovo master in infermiere di famiglia e comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università Statale di Milano propone un nuovo percorso di specializzazione infermieristica, strettamente legato alle nuove esigenze emerse con la pandemia: teleassistenza, promozione della salute sul territorio e nelle scuole sono le peculiarità di questo Master. Il nuovo master di primo livello in Infermiere di famiglia e di comunità ha lo scopo di formare professionisti sanitari che sappiano operare in vari contesti di comunità extra-ospedaliera, quali distretti, ambulatori di medicina generale, strutture residenziali, scuole, Hospice, luoghi di lavoro, cliniche, sanità penitenziaria, ambulatori infermieristici e il domicilio degli assistiti. Gli obiettivi formativi sono orientati a identificare ed analizzare lo stato di salute e i bisogni delle persone, della famiglia e della comunità, intervenire sulle priorità socio-assistenziali e cliniche, promuovere, progettare e supervisionare il miglioramento della salute attraverso attività di prevenzione e a fornire interventi educativi attraverso una progettazione dei livelli assistenziali territoriali legati al contesto sociale. Il master è rivolto a sviluppare una concreta professionalità e competenze specialistiche di promozione della salute, prevenzione delle malattie e di presa in carico proattiva delle persone con malattie/disabilità a lungo termine, allo scopo di fornire una risposta ai bisogni di salute e assistenza delle persone, della famiglia e della comunità nelle varie fasi della vita. (segue) (Com)