Università: alla Statale di Milano nuovo master in infermiere di famiglia e comunità (2)

- Tali competenze potranno essere esercitate negli ambiti operativi della sanità pubblica in cui è necessario gestire interventi assistenziali complessi, continuativi, tempestivi e di elevata qualità. Le funzioni previste sono spendibili nell'ambito dell'assistenza territoriale, in servizi che garantiscano la continuità assistenziale e l'integrazione nella rete dei servizi sanitari, socio-sanitari e scolastici. Il master è articolato in 4 moduli, costituiti da singoli corsi di perfezionamento fruibili anche in maniera indipendente, volti a potenziare le capacità di presa in carico, di patient engagement e di collaborazione, nel rispetto delle rispettive competenze, con le figure professionali operati nella rete socio sanitaria regionale. I corsi di cui si compone il master sono: sorveglianza e teleassistenza territoriali, infermiere scolastico, strumenti di valutazione e rendicontazione, infermieristica di famiglia e comunità. Nell'ottica di favorire la partecipazione degli studenti, nella quasi totalità già lavoratori, si prevede di utilizzare una didattica flessibile articolata sia con lezioni in presenza sia da remoto, oltre alla definizione di attività professionalizzanti da svolgere presso strutture che già attuano le attività presentate nei moduli. Il percorso formativo comprende attività didattica frontale e altre forme di apprendimento, per un totale di 500 ore, a cui seguirà un periodo di tirocinio della durata di 250 ore. La scadenza delle iscrizioni è fissata al 6 ottobre (40 i posti disponibili), mentre le lezioni inizieranno il 25 ottobre. (Com)