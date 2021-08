Roma: controlli Polizia di Stato, 6 rapinatori e 3 ladri bloccati, 4 arresti per resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13 le persone assicurate alla giustizia nel weekend, durante i controlli della polizia di Stato a Roma: 6 rapinatori e 3 ladri bloccati in flagranza, altri 4 finiscono in carcere per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. In particolare, ieri intorno alle 13, armato di pistola, con occhiali e mascherina, ha rapinato una farmacia in viale Città d'Europa riuscendo a farsi consegnare 350 euro in contanti e poi è fuggito. Grazie alle immagini di videosorveglianza gli agenti della polizia di Stato della sezione volanti e del IX distretto esposizione lo hanno riconosciuto perché indagato per altre rapine. Rintracciato poco dopo, in via Camillo Sabatini, a bordo dell' autovettura con cui era fuggito, l'uomo 63enne italiano, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Nella sua auto i poliziotti hanno sequestrato una parrucca di colore nero, mentre nell'appartamento, dove dimora saltuariamente, sono stati sequestrati alcuni indumenti ed il cappello indossati durante la rapina. Rinvenuta anche la pistola giocattolo. (segue) (Rer)