Roma: controlli Polizia di Stato, 6 rapinatori e 3 ladri bloccati, 4 arresti per resistenza (3)

- Altri 3 rapinatori sono stati bloccati dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Viminale in piazza dei Cinquecento angolo via Manin. Sabato pomeriggio, dopo aver bloccato una volante in transito, la vittima, un 19enne straniero, aveva raccontato ai poliziotti che poco prima, intorno alle 13, tre soggetti lo avevano avvicinato in una pizzeria tentando di rapinarlo. La descrizione fatta dei malviventi e la successiva visione delle telecamere presenti nella zona, hanno permesso agli agenti di localizzarli e bloccarli in brevissimo tempo. Tutti cittadini tunisini e con precedenti di polizia, sono stati identificati, due di 22 ed il terzo di 23 anni. Finito in carcere anche un romeno di 49 anni con precedenti di polizia che, ieri, dopo essere entrato all'interno dell'Ovs di Corso Francia, ha rubato cosmetici per un valore di 250 euro circa. Bloccato dalla pattuglia della sezione volanti è stato accompagnato negli uffici di polizia e arrestato per furto aggravato. (segue) (Rer)