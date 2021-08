Roma: controlli Polizia di Stato, 6 rapinatori e 3 ladri bloccati, 4 arresti per resistenza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A finire in manette per furto aggravato anche due 28enni, entrambi con precedenti di polizia, che ieri mattina sono stati notati dagli agenti in servizio in abiti civili del Commissariato Appio, in viale dello Scalo di San Lorenzo. Insospettiti dal loro atteggiamento i poliziotti hanno deciso di seguirli a distanza. Poco dopo, i due sono stati colti in flagranza mentre, dopo aver infranto con un sasso il finestrino di un veicolo in sosta con targa straniera, stavano asportando le valige che erano all'interno. Dovranno invece rispondere di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale, 3 italiani identificati di 44, 36 e 22 anni, tutti arrestati. Intervenuti per una segnalazione di persone moleste in via Cavour, gli agenti della sezione volanti e del IX distretto Esposizione, sono stati aggrediti dai tre soggetti ma anche da una minorenne poi denunciata per gli stessi reati. I poliziotti sono stati refertati con 20 e 10 giorni di prognosi per i traumi subiti. Infine, un romeno di 53 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato ieri notte dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo. Intervenuti in piazza Pio XII per sedare una lite, i poliziotti sono stati aggrediti dallo straniero che è stato bloccato e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno riportato due giorni di prognosi. (Rer)