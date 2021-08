Mauritius: evasione nel carcere di Petit-Verger, c'è anche il capitano della nave MV Wakashio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una decina di detenuti nel carcere di Petit-Verger, nelle isole Mauritius, sono stati trasferiti dopo un tentativo di fuga. Tra gli evasori, riferisce la stampa locale, c'è anche il capitano della nave MV Wakashio, che nel luglio 2020 sversò più di mille tonnellate di petrolio nelle acque dell'arcipelago nel luglio del 2020, Sunil Kumar Nandeshwar, il quale è stato rinviato a giudizio dopo essere stato arrestato e accusato di aver messo in pericolo la navigazione sicura. Secondo quanto riferito, i detenuti hanno rotto le sbarre e hanno usato le lenzuola per realizzare le corde per abbandonare la struttura. Quattro di loro erano già riusciti ad evadere ma si sono rapidamente voltati indietro quando hanno visto gli agenti di pattuglia venire verso di loro. I 37 occupanti dei due dormitori del carcere sono stati immediatamente trasferiti in un'altra struttura. Il carcere di Petit-Verger è stato convertito in un centro di cura per detenuti positivi al Covid-19 e lo stesso Nandeshwar era stato trasferito in prigione dopo essere risultato positivo al virus.(Res)