Libia: iniziata sessione parlamentare a Tobruk, premier Dabaiba assente (3)

- Secondo quanto affermato dal deputato Saad al Jazawi, membro del Parlamento eletto a Bengasi, la sessione di oggi “non raggiungerà il numero legale” e, ad ogni modo, “si esclude di ritirare la fiducia al governo”. “La legge elettorale è in fase di discussione presso il Comitato legislativo, ma la visione è ancora poco chiara”, ha proseguito Al Jazawi in riferimento alle controversie tra i deputati in merito alla nuova legge elettorale che, secondo alcuni, dovrebbe essere “discussa punto per punto”. La legge sul bilancio generale dello Stato per l'anno 2021 "è in attesa della presenza del primo ministro e del chiarimento di alcune osservazioni ricevute dalla Commissione finanze", ha dichiarato il deputato. “La clausola delle posizioni sovrane è oggetto di una contesa tra l'Alto Consiglio di Stato e il parlamento e, se approvata solo dalla Camera dei rappresentati rimarrà oggetto di discussione”, ha dichiarato Al Jazawi. Vale la pena ricordare che l’esecutivo guidato da Dabaiba, politico e imprenditore di Misurata nominato a sorpresa dal Foro di dialogo politico (Lpdf, organismo di 74 membri patrocinato dall’Onu), ottenne la fiducia del parlamento riunito per l’occasione a Sirte con ben 132 voti a favore. Il parlamento eletto nel 2014 vanta in teoria 200 seggi, ma decine di deputati hanno rinunciato all'incarico nel corso degli ultimi sette anni. (Lit)