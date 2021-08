FI: Serafini, condivido posizione realista Gelmini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido la posizione realista della ministra Gelmini. Il ministro dell'Interno, la Polizia di Stato, non è nelle possibilità e non può in base alle leggi bloccare tutti i flussi di stranieri che cercano di raggiungere il nostro Paese". Lo dichiara in una nota Giancarlo Serafini, senatore di Forza Italia. "È una questione estremamente complessa - aggiunge Serafini - politicamente e tecnicamente. Riguarda più Ministeri, anche la Giustizia e gli Affari esteri come ben sappiamo. E naturalmente l'Unione Europea. Il caso in itinere dell'Afghanistan lo dimostra chiaramente. La sicurezza è un tema da sempre nell'agenda politica di Forza Italia ed è indubbio - continua Serafini - che la Gelmini, verso la quale ho amicizia e stima, abbia nel suo Dna politico una fortissima attenzione verso determinate questioni, come ministro per gli Affari regionali e le autonomie, con una lunga esperienza come amministratore locale. La sua difesa del Ministro dell'interno nasce da rapporti istituzionali di reciproco apprezzamento e consultazione sulle tematiche, anche delicate, che coinvolgono i due ministeri".(com)