Covid: Oms, "grande preoccupazione" per stasi nella diffusione dei vaccini in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagnazione nella diffusione dei vaccini in Europa "è motivo di grave preoccupazione". Lo ha detto il direttore per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Hans Kluge, parlando con la stampa. L'Oms teme altri 236 mila decessi da Covid-19 in Europa entro il primo dicembre e oltre alla preoccupazione per "i tassi di vaccinazione stagnanti" sottolinea la scarsa diffusione dei vaccini nei Paesi più poveri. (Res)