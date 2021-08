Lituania: presidente Nauseda, Stati Uniti sono alleato insostituibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Lituania gli Stati Uniti sono un alleato insostituibile e degno di fiducia per quanto riguarda la cooperazione militare. Lo ha detto il presidente lituano, Gitanas Nauseda, che ha partecipato all’apertura del campo militare di Herkus e alla cerimonia di innalzamento della bandiera delle unità militari Usa. “Sono lieto di accogliere in Lituania il quarto battaglione Usa. La cooperazione con gli Stati Uniti è la spina dorsale della sicurezza regionale e di quella nazionale”, ha scritto in un messaggio su Twitter il capo dello Stato. (Sts)