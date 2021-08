Afghanistan: Commissione Ue, domani riunione straordinaria ministri Interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà domani pomeriggio la riunione straordinaria dei ministri degli Interni dell'Unione europea per discutere della situazione in Afghanistan. Lo si apprende dalla Commissione europea che ha spiegato che il vicepresidente, Margaritis Schinas, e la commissaria per gli affari interni, Ylva Johansson, parteciperanno alla riunione convocata dalla presidenza slovena e che le discussioni si concentreranno sugli sviluppi in Afghanistan e sulla risposta dell'Ue. (Beb)