Covid: Fiano (Pd), solidarietà a giornalista aggredito

- Il deputato democratico Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo a Montecitorio, osserva che "di nuovo, a poche ore di distanza, un’altra aggressione ad un giornalista, reo di fare cronaca come in ogni democrazia è obbligo fare. Le piazze e i cortei dei No vax e dei No pass sono frequentate da squadristi e picchiatori fascisti già noti alle Forze dell’ordine - prosegue il parlamentare in una nota -, un’infiltrazione cosciente e premeditata, pericolosa e inaccettabile. C’è un oggettivo problema di democrazia e di ordine pubblico che certamente non appartiene alla maggioranza di questi manifestanti, ma che è preoccupante". L'esponente del Pd aggiunge: "Siamo certi che le autorità preposte prenderanno provvedimenti adeguati. Intanto solidarietà al giornalista di 'Repubblica', Francesco Giovannetti, aggredito a pugni e insultato. Non lasciamo cadere i segnali di violenza".(Com)