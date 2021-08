Spagna: ex vicepremier Iglesias e Calvo nuovi analisti del programma radiofonico "Hora 25"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepremier spagnolo Pablo Iglesias e la ex ministra Carmen Calvo, che nei mesi scorsi avevano abbandonato il governo di Madrid, si uniranno ogni lunedì al programma "Hora 25" dell'emittente radiofonica "Cadena Ser" in qualità di analisti. Lo ha reso noto "Cadena Ser" nell'annunciare il nuovo palinsesto 2021-2022. "Sono ansiosi di discutere tra di loro e di sedursi a vicenda mentalmente e intellettualmente. Non vengono a litigare", ha evidenziato la conduttrice di "Hora 25", Aimar Bretos. (Spm)