Polonia: vicepresidente Commissione Ue Jourova in visita fino a mercoledì

- La vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova, è oggi in Polonia, dove incontrerà il primo ministro Mateusz Morawiecki e il difensore civico, Marcin Wiacek. Incontrerà anche il presidente del Partito popolare europeo (Ppe) Donald Tusk e il leader del movimento Polska 2050 Szymon Holownia. Lo si apprende dalla Commissione europea. A Danzica, Jourova parteciperà alla cerimonia dei Free Speech Awards organizzata dalla Grand Press Foundation. Domani, la vicepresidente parteciperà agli eventi per commemorare il 41mo anniversario della firma degli accordi di Danzica e incontrerà l'ex presidente Lech Walesa. Incontrerà anche il presidente del Senato, Tomasz Grodzki, la sindaca di Danzica, Aleksandra Dulkiewicz e rappresentanti della società civile. Il primo settembre parteciperà a una cerimonia a Westerplatte per commemorare l'82mo anniversario dello scoppio della Seconda guerra mondiale. (Beb)