Milano: Laforgia (Leu), inaccettabile incendio palazzo

- Il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia in una nota afferma: "è inaccettabile quello che è successo ieri sera a Milano. Un palazzo di appena dieci anni fa è stato totalmente divorato dalle fiamme in pochi minuti. Attenderemo che la magistratura accerti le cause dell'incendio, che sembra essere partito dalla facciata, composta, secondo i residenti, da materiale ignifugo. Sono vicino alle famiglie che hanno perso tutto e grato ai vigili del fuoco per la rapidità dell'evacuazione degli inquilini". (Com)